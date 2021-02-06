Жительница Карелии поплатилась за излишнее стремление сэкономить

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка, которая стала жертвой аферистов. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё более 14 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что на одном из веб-сайтов нашла рекламное объявление о продаже ноутбука. Предложение показалось женщине заманчивым: дорогостоящая техника отдавалась по цене в несколько раз ниже рыночной. Петрозаводчанка оставила онлайн-заявку.

Как пишет пресс-служба МВД Карелии, вскоре с потерпевшей связался по телефону некий «менеджер». «Специалист» уведомил жительницу карельской столицы о том, что заказ оформлен. Затем он попросил покупательницу оплатить товар по размещённым на интернет-ресурсе реквизитам. Заявительница перевела денежные средства, однако ноутбук так и не получила. Номер телефона, по которому она общалась с якобы специалистом по продажам, был заблокирован – как и доступ к сайту.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // Фото: pixabay.com/ru