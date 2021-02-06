Молодой водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Серьезная авария произошла на трассе «Кола» в Прионежском районе Карелии. ДТП случилось утром 5 февраля. По информации регионального ГИБДД, виновником стал молодой водитель.

Как сообщает ведомство, 18-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Кондопоги, неправильно выбрал скорость движения и дистанцию. В результате он столкнулся с попутным автомобилем «Нива».

В ДТП травмированы 66-летняя пассажирка «Нивы» и водитель иномарки. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии