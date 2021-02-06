Двух жителей Карелии поймали на пьяном вождении

В субботу в 7:25 утра инспекторы ДПС в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии отстранили водителя от управления автомобилем. 63-летний мужчина за рулем Нива Шевроле был пьян.

Транспортное средство нарушителя задержано, а сам нарушитель ожидает решения суда. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Также 5 февраля в 00:50 в Сортавале на улице Кайманова сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, управляющий автомашиной ВАЗ-21140. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин на месте был освидетельствован прибором "Алкотестер", который показал сильное превышение количества этанола в выдыхаемом воздухе. Ему тоже грозит штраф и лишение прав.