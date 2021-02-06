Житель Петрозаводска взял кредит, чтобы «спастись» от другого кредита

Сразу два сообщения о дистанционном мошенничестве поступило в полицию Карелии 5 февраля. По информации пресс-службы МВД, общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Первая жертва мошенников – жительница Сортавалы 1953 года рождения. Ей позвонил человек, который представился сотрудником безопасности банка. Он заявил о подозрительной транзакции на сумму 5 тысяч рублей. Чтобы «защитить» свои средства, женщина по требованию незнакомца обналичила все свои деньги, в том числе средства на кредитных картах, и перевела их на указанные аферистом счета. В итоге она лишилась более 520 тысяч рублей.

Как пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, о подобном виде мошенничества она знала. В прошлом году женщина перевела жуликам более ста тысяч рублей. Полиция проводит проверку по заявлению.

Второе похожее преступление было совершено в Петрозаводске. 40-летний местный житель рассказал, что ему также позвонил «сотрудник службы безопасности» и заявил, будто кто-то пытается оформить на мужчину кредит. Чтобы «предотвратить» аферу, потерпевший сам оформил в банке кредит на 290 тысяч рублей, а потом снял деньги и перевел их на якобы безопасный счет. То, что он стал жертвой мошенников, мужчина понял лишь спустя сутки.