Жительница Карелии покупала снегоход и нарвалась на мошенника

В полицию Кондопожского района обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась крупной суммы из-за мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая пояснила подробности дела. Они с мужем хотели купить снегоход. В Интернете женщина нашла подходящую модель в Мурманской области и созвонилась с продавцом. Они договорились, что жительница Карелии переведет 25 тысяч рублей в качестве аванса, а затем после получения снегохода выплатит оставшиеся 100 тысяч рублей. После этого она перевела аванс.

Однако продавец резко изменил свою позицию и потребовал сразу всю сумму. Наша землячка возмутилась и отказалась это делать. Тогда мужчина повесил трубку. Покупатель обратила внимание, что в объявлении оказался изменен номер телефона, и позвонила по нему. Но трубку взяла девушка, не имевшая представления ни о снегоходе, ни об объявлении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pravmir.ru