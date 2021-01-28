28 января 2021, 11:37
Происшествия

Стали известны подробности группового ДТП в Кемском районе Карелии

Сразу три автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Кола»

Стали известны основные подробности вчерашнего массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на федеральной дороге Р-21 на территории Кемского района, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

По предварительным данным, около 19 часов на 899-м километре трассы «Кола» 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигающегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение.

Водитель двигающегося за Hyundai автомобиля Škoda Yeti, также не учел дистанцию и совершил с ним столкновение. В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Škoda. 

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Петрозаводск говорит» уже писал о данном событии. Пожарные Кемского района привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. На место выезжал расчет из шести человек.

Фото из группы "Госавтоинспекция Карелии"

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