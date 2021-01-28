Разыскивается подозреваемый в грабеже житель Карелии

Сотрудниками уголовного розыска Олонецкого района разыскивается Балакин Александр Анатольевич 1982 года рождения, житель поселка Ильинский, сообщает сайт МВД Карелии.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Приметы: на вид 38-40 лет, рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Может находиться как на территории Олонецкого района, так в городе Коломна Московской области.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: +7-921-011-86-96, +7 (81436) 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии