28 января 2021, 11:09
Разыскивается подозреваемый в грабеже житель Карелии
Полиция просит помощи бдительных граждан
Сотрудниками уголовного розыска Олонецкого района разыскивается Балакин Александр Анатольевич 1982 года рождения, житель поселка Ильинский, сообщает сайт МВД Карелии.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».
Приметы: на вид 38-40 лет, рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Может находиться как на территории Олонецкого района, так в городе Коломна Московской области.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: +7-921-011-86-96, +7 (81436) 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется.
Фото с сайта МВД Карелии