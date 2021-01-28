Жесткое ДТП произошло на трассе «Кола» в Кемском районе Карелии

Пожарные Кемского района привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

На 898-м километре автотрассы «Кола» Р-21 произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей.

Расчет в составе шести человек выдвинулся к месту ДТП в 19:25. Информация о пострадавших уточняется.

Чуть ранее, в 16:48 четверо пожарных из Муезерского района выезжали для ликвидации последствий съезда автомобиля в кювет.

Инцидент произошел на 124-м километре федеральной автомобильной дороги А-137 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Республикой Финляндия». Информация о пострадавших уточняется.

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