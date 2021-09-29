Жительница Карелии подала объявление в Интернет и лишилась денег

В полицию Костомукши обратилась 33-летняя женщина. Горожанка рассказала, что лишилась денег из-за мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая пояснила, что подала в Интернет объявление о продаже кухонного гарнитура. С ней связался некий мужчина. Он прислал женщине ссылку, через которую следовало принять оплату. Она ввела данные своей карты, после чего с нее списали 10 тысяч рублей. Собеседник перестал выходить на связь.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/fsHH