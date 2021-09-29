29 сентября 2021, 17:05
Происшествия

Водителя автобуса оштрафовали в Петрозаводске за разговор по телефону

В столице Карелии продолжаются сплошные проверки общественного транспорта

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД продолжают ежедневно проверять автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня во время очередного рейда один из водителей был оштрафован. В отношении автомобилиста составлен административный протокол за разговор по телефону за рулем во время движения.

Госавтоинспекция призывает водителей автобусов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Фото источника

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