Жительница Карелии осталась без денег и билетов на «Щелкунчика»

Мошенники обманули 49-летнюю жительницу Медвежьегорского района. Женщина хотела посетить спектакль «Щелкунчик» в местном Доме культуры, об этом она написала в соцсети.

Другая пользовательница скинула ей ссылку на сервис для приобретения билетов. Женщина зарегистрировалась на сайте и заплатила за билеты три тысячи рублей. Однако ей пришло уведомление о том, что оплата не прошла, тогда она повторно перечислила ту же сумму. После этого с ее карты списали 2700 рублей. Тут она заподозрила неладное.

Билеты на спектакль жительница Карелии не получила и лишилась 8700 рублей. Потерпевшая рассказала о случившемся полиции. // фото freepik.com