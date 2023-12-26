Самосвал развернуло на Варкауса, водитель увидел пешеходов

Люди на пешеходном переходе на набережной Варкауса в Петрозаводске были в опасности из-за мчавшегося самосвала.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как в другом районе столицы Карелии самосвал снес женщину с собакой на пешеходном переходе. Питомец погиб, 61-летняя женщина в больнице.

Судя по всему, водитель грузовика, увидев людей на «зебре» начал тормозить, машину развернуло, она полностью перегородила дорогу. ДТП произошло 25 декабря около 14:53.

Другие участники движения успели остановиться. Момент ДТП запечатлела камера наблюдения CityLink, ролик выложил паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». // фото скриншот из VK-паблика