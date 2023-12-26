Пожар вспыхнул в квартире в Карелии из-за вентилятора

Утром 25 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Надвоицах на улице Строителей.

Через три минуты поселковые пожарные были уже на месте происшествия. Было установлено, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В ходе проведения аварийно-спасательных работ, пожарным пришлось провести эвакуацию десяти человек.

Пожарных вызвали владельцы жилья. Справиться с возгоранием они пытались своими силами, но окончательно потушили пожар огнеборцы.

В результате была повреждена комната на площади один квадратный метр. По предварительным выводам специалистов, квартира чуть не сгорела из-за неисправности в тепловом вентиляторе, который использовали для обогрева. // фото «Петрозаводск говорит»