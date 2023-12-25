Петрозаводчанин устроил драку в баре и отправил оппонента в больницу

Ночью 23 декабря в одном из баров Петрозаводска посетители устроили драку. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Приехавшие на место ЧП росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, который жестоко избил своего противника. Нападавшего доставили в отделение полиции, а пострадавшего увезли в больницу.

В тот же день бойцы вневедомственной охраны задержали 27-летнего жителя Костомукши. Он устроил дебош в одной из городских гостиниц, нецензурно ругался с персоналом.

А в одной из больниц Петрозаводска задержали 62-летнего мужчину, который пришел в туда в нетрезвом виде. Всех нарушителей передали сотрудникам полиции. // фото: Росгвардия