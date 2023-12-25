Олончанка ударила знакомого ножом в шею и голову – он чудом выжил

Жительница Олонца предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого. Выжил 37-летний мужчина благодаря другой женщине, которая бросилась на помощь, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в ноябре этого года в квартире одного из домов по улице Карла Либкнехта в Олонце. Там вместе находились 36-летняя дама и ее знакомый, женщина была пьяна.

Они поссорились, олончанка схватила кухонный нож и нанесла оппоненту несколько ударов в шею и голову.

На крики мужчины откликнулась находившаяся в соседней комнате их общая знакомая. Она вызвала пострадавшему скорую помощь, поэтому он выжил.

Следователи возбудили уголовное дело, его уже направили в суд. Фигурантка признает вину частично: говорит, что убивать мужчину не хотела. // фото: СУ СКР по региону