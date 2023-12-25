Работник шиномонтажа польстился на содержимое жестяной банки

Владелец шиномонтажа в Пудожском районе обнаружил, что работник украл пять тысяч рублей выручки. Деньги лежали в жестяной банке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что кражу 31-летний мужчина совершил после работы. Он открыл банку, взял пятитысячную купюру и потратил на личные нужды.

Владелец шиномонтажа просмотрел записи с камер видеонаблюдения и узнал в похитителе своего работника. Он уволил вора, а полицейские возбудили уголовное дело. // фото: freepik.com