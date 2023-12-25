25 декабря 2023, 17:34
Происшествия

Погоня со стрельбой развернулась на шоссе в Петрозаводске

Автоинспекторы применили табельное оружие и остановили автомобиль

Вечером в воскресенье на Лососинском шоссе в Петрозаводске водитель Chevrolet Niva не остановился по требованию автоинспекторов. Началась погоня, полицейским пришлось стрелять, сообщили в Госавтоинспекции.

Иномарка мчалась вперед, сотрудники ДПС неоднократно предупреждали, что применят табельное оружие. Однако водитель не останавливался, поэтому инспектор сделал сначала предупредительный выстрел, а потом несколько прицельных.

Он прострелил колеса, на восьмом километре Лососинского шоссе автомобиль наконец остановили.

За рулем был мужчина 1986 года рождения, с явными признаками опьянения. Освидетельствование тоже показало, что он пьян - 1.16 промилле.

Составили несколько административных протоколов, мужчина заплатит несколько штрафов и лишится прав. // фото: freepik.com

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новости Карелии
Петрозаводск
стрельба
Погоня