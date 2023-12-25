Погоня со стрельбой развернулась на шоссе в Петрозаводске
Вечером в воскресенье на Лососинском шоссе в Петрозаводске водитель Chevrolet Niva не остановился по требованию автоинспекторов. Началась погоня, полицейским пришлось стрелять, сообщили в Госавтоинспекции.
Иномарка мчалась вперед, сотрудники ДПС неоднократно предупреждали, что применят табельное оружие. Однако водитель не останавливался, поэтому инспектор сделал сначала предупредительный выстрел, а потом несколько прицельных.
Он прострелил колеса, на восьмом километре Лососинского шоссе автомобиль наконец остановили.
За рулем был мужчина 1986 года рождения, с явными признаками опьянения. Освидетельствование тоже показало, что он пьян - 1.16 промилле.
Составили несколько административных протоколов, мужчина заплатит несколько штрафов и лишится прав. // фото: freepik.com