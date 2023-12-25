Мальчик упал с высоты в веревочном парке в Петрозаводске

Ребенок проходил полосу препятствий в веревочном парке Петрозаводска и сорвался вниз. Мальчик получил травмы, упав с шестиметровой высоты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Несчастный случай произошел потому, что мальчик остался без присмотра взрослых. Его мать подала иск о компенсации морального вреда, в суде ее поддержала прокуратура.

Требования женщины удовлетворили и взыскали с руководства веревочного парка компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей и штраф за нарушение прав потребителя в размере 150 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»