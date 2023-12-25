Мужчина попал под колеса троллейбуса в Петрозаводске

Мужчина в Петрозаводске 25 декабря попал под троллейбус. На место происшествия выезжали специалисты карельской поисково-спасательной службы, сообщили в ее группе ВКонтакте.

Спасатели и медики скорой помощи помогли человеку выбраться из-под колес. Потом ему оказали первую помощь.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют. Какие именно травмы получил мужчина, не сообщается. // фото: Карельская поисково-спасательная служба