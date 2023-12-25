Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Правоохранительные органы выложили стоп-кадр с камеры наблюдения, на котором запечатлен предполагаемый злоумышленник. Мужчину заподозрили в хищении денег с банковской карты.

Полиция Петрозаводска разыскивает возможного подозреваемого. Установить его личность могут помочь бдительные петрозаводчане.

Сведения просят передавать по телефонам: 8 911-401-0007; 8 981-405-59-96 или 02.