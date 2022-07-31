Жительница Карелии нашла в магазине кошелек и стала преступницей

В полицию Кондопоги обратилась 63-летняя женщина. Горожанка рассказала, что кто-то украл в магазине ее кошелек. В нем лежали банковская карточка и наличные - 9000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и раскрыли дело. Выяснилось, что кошелек, оставленный на прилавке, забрала 58-летняя женщина. Она не успела воспользоваться похищенным - кошелек изъяли правоохранители.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com