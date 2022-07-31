Водитель внедорожника разъезжал по Карелии пьяным

В Пряжинском районе сотрудники ГИБДД остановили внедорожник, водитель которого оказался пьян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению Госавтоинспекции, жителю Петрозаводска 1979 года рождения предстоит ответить перед законом. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Дальнейшую сдуьбу автомобилиста определит суд. Фото ГИБДД Карелии