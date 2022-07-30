Пьяного водителя отстранили от управления в Медвежьегорске

Сегодня в Медвежьегорске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендай Солярис». Находившийся за рулем мужчина оказался пьян, сообщает паблик городской Госавтоинспекции.

Инспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,67мг/л. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

Судьбу водителя решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Жителей республики просят сообщать о нетрезвых людях, которые садятся за руль. Звонить можно по телефонам 102 и 112. Фото Госавтоинспекции Медвежьегорска