Мужчина разгромил автомобиль петрозаводчанки тяпкой

В полицию Пудожского района обратилась 47-летняя жительница Петрозаводска. Она рассказала о том, что стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что женщина приехала в гости к своей тете. Туда же прибыли из соседнего региона внучка хозяйки дома и ее 22-летний избранник. Знакомство прошло хорошо, но далее события стали разворачиваться стремительно.

В один из дней молодая пара поругалась. Мужчина решил, что не понравился родственникам девушки, и ушел в неизвестном направлении. Связаться с ним не получалось. Однако посреди ночи петрозаводчанка проснулась от сработавшей сигнализации. Она выглянула в окно и увидела, как молодой человек тяпкой крушит ее автомобиль. В результате были повреждены стекла и дверь иномарки.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com