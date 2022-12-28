Жительница Карелии набрала кредитов после звонка с незнакомого номера

В полицию Кондопоги обратилась 44-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина пояснила, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сбережения кондопожанки в опасности. Женщине предложили офрмить несколько кредитов и перевсти деньги на продиктованные счета, чтобы сохранить собственные средства. Наша землячка так и сделала.

Теперь ей предстоит возвращать банкам 1 166 000 рублей. Все эти деньги она отдала мошенникам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com