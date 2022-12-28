28 декабря 2022, 10:13
Люди госпитализированы после дорожного столкновения на юге Карелии
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Олонецком районе
Вечером 27 декабря в Олонецком районе на 277-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 17:47. Столкнулись автомобили Nissan и Kia.
В результате дорожного происшествия травмы получили 55-летний водитель и 29-летний пассажир Kia. Пострадавшие были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГИБДД Карелии