Более 50 тысяч единицы различных товаров изъято из незаконного оборота

В результате проверочных выездов карельских таможенников совместно с полицией изъято почти 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и обязательной маркировки Qr-кодами. Кроме того, было выявлено контрафактных 444 сумки и предметов одежды, 100 единиц парфюмерии. В Карельской таможне подвели итоги работы по контролю за произведенными в 2022 году

«По результатам проверок в бюджет поступило почти 146 млн рублей таможенных платежей и пеней, что на 45% больше, чем в прошлом году. В бюджет государства взыскано боле 105 млн»,

- отметила начальник отдела проверки деятельности лиц Карельской таможни Ирина Некрасова.

В уходящем году по нарушениям законодательства было возбуждено 182 административных дела и 7 уголовных, дополнил пресс-секретарь регионального ведомства Николай Фомин. // Фото: sztu.customs.gov.ru.