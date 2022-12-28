28 декабря 2022, 09:04
Два человека пострадали в аварии на «Коле» в Карелии
УАЗ и грузовик столкнулись в Пряжинском районе республики
Вечером 27 декабря на юге Карелии произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.
Сигнал о происшествии на 351-м километре трассы «Кола» поступил на пульт дежурного в 22:28. На место выехали спасатели из Пряжи.
Выяснилось, что в автомобиле УАЗ, который двигался по трассе, взорвалась рефрижераторная установка. Машину закрутило и выбросило на встречку, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво».
В результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото паблика ОПС по Пряжинскому району