Два человека пострадали в аварии на «Коле» в Карелии

Вечером 27 декабря на юге Карелии произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Сигнал о происшествии на 351-м километре трассы «Кола» поступил на пульт дежурного в 22:28. На место выехали спасатели из Пряжи.

Выяснилось, что в автомобиле УАЗ, который двигался по трассе, взорвалась рефрижераторная установка. Машину закрутило и выбросило на встречку, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво».

В результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото паблика ОПС по Пряжинскому району