Жительница Карелии лишилась денег в надежде на легкий заработок

В полицию Сегежи обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что хотела подзаработать в Интернете, но в итоге лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, женщина в июле познакомилась в соцсети с мужчиной, который делал ставки на спортивные события. Он предложил сегежанке внести на его имя депозит 10 тысяч рублей, пообещав серьезный выигрыш. Себе за это мужчина просил определенный процент. Девушка согласилась. Уже на следующий день собеседник сообщил жительнице Карелии, что они выиграли более 100 тысяч рублей. Для получения выигрыша нужно было оплатить налог и выполнить еще ряд платежей.

Сегежанка, окрыленная успехом, сделала четыре перевода и рассталась с 200 тысячами рублей. Никакого выигрыша она в итоге не получила.

Полиция проводит проверку по факту заявления девушки. Стражи порядка призывают жителей республики быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.