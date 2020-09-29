Двое мужчин госпитализированы после ДТП на трассе в Карелии

В 5:20 утра 28 сентября на 548-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» - житель Москвы - не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В ДТП травмы получил сам водитель и его 60-летний пассажир - житель Нижегородской области. Оба мужчины были доставлены в лечебное учреждение для оказания им медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.