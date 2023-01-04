Жительница Карелии два месяца общалась с мошенниками

В полицию Суоярвского района обратилась жительница одного из поселков. Женщина рассказала, что ее пытались обмануть мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, еще в октябре ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник предложил нашей землячке получать большой доход от онлайн-инвестирования. Та заинтересовалась. Женщину убедили скачать приложение и перевести 5000 рублей на некий сторонний счет.

Далее новоиспеченный инвестор стала наблюдать, как растет ее доход. За короткий срок там накопилось несколько тысяч долларов. Но в один из дней декабря женщине поступил тревожный звонок. Ей сообщили, что если она не переведет 305 тысяч рублей на свой инвестиционный счет, то потеряет деньги.

Это предложение напрягло нашу землячку. Она обратилась в полицию. По факту попытки обмана возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com