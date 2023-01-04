Ехавшая в Карелию «Ласточка» сбила лося

Следующая в Карелию «Ласточка» из Санкт-Петербурга задерживается в пути из-за наезда на лося. Об этом сообщает администрация Сортавалы.

О происшествии рассказали пассажиры поезда. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Отмечается, что лось принял поезд за противника и бросился его атаковать.

Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

По данным ОЖД, инцидент произошел в 9:20 на перегоне Бородинская-Хийтола. Общая задержка поезда составит более одного часа. // Фото паблика администрации Сортавалы