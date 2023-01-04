Число уличных травм выросло в Петрозаводске

За последние сутки в травмпункт на улице Антикайнена в Петрозаводске обратился 181 человек. Об этом рассказал паблик БСМП.

По данным источника, в городе увеличилось число уличных травм. За сутки поступило 31 такое обращение.

В стационар БСМП 3 января обратились 168 человек. Из них были госпитализированы 50.

Работа бригад скорой помощи остается напряженной, отмечают медики. За сутки были совершены 415 выездов по вызовам пациентов. // Фото: unsplash.com