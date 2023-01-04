Гонщик устроил жесткую аварию в Карелии

В Сегеже 3 января произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Камера наблюдения компании CityLink сняла момент перед аварией. На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости идет на обгон, после чего вылетает в снег на обочину. После этого, по всей видимости, произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»