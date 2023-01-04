04 января 2023, 09:17
Происшествия

Гонщик устроил жесткую аварию в Карелии

Обстоятельства дорожного инцидента в Сегеже предстоит выяснить специалистам

В Сегеже 3 января произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Камера наблюдения компании CityLink сняла момент перед аварией. На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости идет на обгон, после чего вылетает в снег на обочину. После этого, по всей видимости, произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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