03 января 2023, 14:25
Дом на окраине Петрозаводска загорелся и едва не взорвался
Пожарные предотвратили взрыв бытового газа в Соломенном
Утром 3 января пожар вспыхнул в деревянном жилом доме в Петрозаводске. Все могло закончится трагедией, сообщили в паблике «Пожарная часть 75 Соломенное» ВКонтакте.
Сообщение о возгорании поступило дежурным в 04.51 во вторник. Огонь вспыхнул в доме на Мебельной улице. Справиться с пламенем смогли только к 06:00.
Самое страшное, что в доме находился баллон с газом. Пожарные успели его вынести, взрыва не произошло. Никто не пострадал. // фото: «Пожарная часть 75 Соломенное» / ВКонтакте