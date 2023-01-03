Дом на окраине Петрозаводска загорелся и едва не взорвался

Утром 3 января пожар вспыхнул в деревянном жилом доме в Петрозаводске. Все могло закончится трагедией, сообщили в паблике «Пожарная часть 75 Соломенное» ВКонтакте.

Сообщение о возгорании поступило дежурным в 04.51 во вторник. Огонь вспыхнул в доме на Мебельной улице. Справиться с пламенем смогли только к 06:00.

Самое страшное, что в доме находился баллон с газом. Пожарные успели его вынести, взрыва не произошло. Никто не пострадал. // фото: «Пожарная часть 75 Соломенное» / ВКонтакте