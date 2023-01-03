Общежитие утром загорелось в Олонце

Ранним утром 3 января в общежитии в Олонце случился пожар. Горела одна из комнат, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 05:59 во вторник. Огонь вспыхнул в доме № 21 по улице Ленина. Пламя охватило одну из комнат на пятом этаже общежития.

Пожар тушили 9 спасателей на двух автоцистернах. Погибших и пострадавших нет. // фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВКонтакте