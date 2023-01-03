Ранним утром в Видлице сгорел частный дом

Пожарные утром 2 января боролись с пламенем в селе Видлица. Вспыхнул деревянный нежилой дом, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 05:55 в понедельник. Горело строение на Набережной улице, дом № 39.

К месту ЧП выехали семеро спасателей на двух автоцистернах – из села Видлица и поселка Ильинский. Огонь потушили, поскольку здание нежилое, никто не погиб и не пострадал. // фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»