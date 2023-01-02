Легковушка в Петрозаводске сбила девушку на «зебре»

Днем 2 января, в понедельник, водитель сбил девушку на пешеходном переходе. Это было в 13:48, инцидент попал в кадр уличной камеры видеофиксации «Ситилинк».

В кадре видно, что девушка идет по «зебре» рядом с домом № 9 по улице Антонова. Внезапно ее сбивает серебристая легковушка, причем она гонит на полном ходу.

После случившегося водитель останавливается, открывает дверь, но не выходит. Убедившись, что девушка жива, он уезжает. // фото, видео: «Ситилинк»