Пропавшую больше двух недель назад девочку ищут в Петрозаводске

Пропавшую в Петрозаводске еще 19 декабря девочку-подростка до сих пор ищут. Помочь в розыске Валерии Павловны Яшкиной просят теперь и волонтеры ПСО «Доброспас», они опубликовали ориентировку в своей группе ВКонтакте.

Девочка 2007 года рождения ушла из дома на Кукковке и исчезла. Ранее Валерия уже уходила из дома, наш портал писал об этом. На этот раз поиски очень затянулись.

Сейчас волосы девочки окрашены в красный цвет, у нее пирсинг в носу, на нижней губе и переносице. Валерия была одета в куртку темно-зеленого цвета и черные джинсы, на ногах были черно-белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении или видевших ее после 19 декабря, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 534 25 72, 8 911 408 08 06. // фото: ПСО «Доброспас»/ВКонтакте