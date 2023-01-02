Ребенка и шестерых взрослых спасли во время пожара в Медвежьегорске

Карельские огнеборцы вывели из горящего дома нескольких человек. Пожар случился в Медвежьегорске вечером 30 декабря, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району».

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 20:35, на место выехали дежурные караулы из пожарных частей Медвежьегорска и поселка Пиндуши.

В ликвидации огня пришлось задействовать три автоцистерны. Спасатели эвакуировали из объятого пламенем многоквартирного дома 13 жильцов. Семерых, в том числе одного ребенка, выводили по лестницам, используя средства индивидуальной защиты.

Боролись с пламенем 12 пожарных. Пожар локализовали за 30 минут, пострадавших и погибших нет. ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району»