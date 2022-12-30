Умерла автор романа «Колдун здесь» Татьяна Мешко

За день до наступления Нового года не стало Татьяны Мешко. О смерти карельского писателя, лауреата премии «Сампо», телеведущей сообщила в соцсети ее дочь. Прощание с Мешко состоится 4 января в траурном зале на Вольной с 12:00 до 13:00.

Татьяна Мешко начинала профессиональный путь в краеведческом музее Карелии. С 1983 по 2009 годы работала в редакции музыкальных программ на карельском телевидении, затем в редакции художественного вещания.

В 1990-х и 2000-х годах публиковалась в журнале «Север». В 2004 году в издательстве «Скандинавия» вышел первый роман Татьяны Мешко «Колдун здесь». В 2005 году роман был удостоен государственной премии «Сампо» в области культуры и искусства Карелии. В 2013 году вышел роман «Железный фарфор».

В своем творчестве Мешко с любовью и чуткостью относилась к судьбам жителей Севера и нелегкому жребию многострадальной Родины. // фото со страницы Веры Мешко ВК