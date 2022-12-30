Женщину избили до полусмерти в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 53-летний местный житель. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, утром 5 октября после совместного застолья горожанин набросился на свою знакомую. Мужчина нанес женщине около 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевшая получила переломы ребер и разрыв селезенки. Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

Ранее обвиняемый уже был судим. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд. Горожанину грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com