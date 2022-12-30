30 декабря 2022, 14:37
Женщину избили до полусмерти в Петрозаводске
В столице Карелии в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека
В Петрозаводске перед судом предстанет 53-летний местный житель. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, утром 5 октября после совместного застолья горожанин набросился на свою знакомую. Мужчина нанес женщине около 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевшая получила переломы ребер и разрыв селезенки. Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.
Ранее обвиняемый уже был судим. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд. Горожанину грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com