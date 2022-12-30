30 декабря 2022, 14:06
Пропавшая жительница Карелии найдена мертвой
Спасатели и волонтеры искали 46-летнюю женщину с 26 декабря
Пропавшая жительница Сортавалы найдена мертвой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении отряда. Обстоятельства смерти женщины не раскрываются.
Напомним, связь с 46-летней жительницей Сортавалы была потеряна 26 декабря. С этого дня о ее судьбе ничего не было известно. // Фото: unsplash.com