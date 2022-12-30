Пропавшая жительница Карелии найдена мертвой

Пропавшая жительница Сортавалы найдена мертвой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении отряда. Обстоятельства смерти женщины не раскрываются.

Напомним, связь с 46-летней жительницей Сортавалы была потеряна 26 декабря. С этого дня о ее судьбе ничего не было известно. // Фото: unsplash.com