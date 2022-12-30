В Карелии будут судить черного копателя

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов в отношении 41-петрозаводчанина. Мужчина летом 2021 года на территории республики занимался их поиском в местах проведения боев во время Великой Отечественной войны.

Найденное хранил в квартире и гараже до момента, когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили 121 патрон к различным видам оружия, 4 взрывных устройства, а также 38 частей взрывных устройств, пригодных к применению, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Тогда в отношении петрозаводчанина было возбуждено уголовное дело по двум статьям – 222.1 и 222 УК РФ. После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд. Черного копателя ожидает лишение свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей. // Фото: unsplash.