Жительница Карелии отдала мошенникам четыре миллиона рублей

В полицию Костомукши обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что перевела мошенникам более четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что общалась с неизвестными ей людьми в течение трех недель. Звонившие, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили женщину, что ее деньги в опасности. Ей предложили перевести средства на некий безопасный счет. Горожанка разволновалась и сначала перевела собственные накопления - 852 тысячи рублей. Затем собеседники убедили ее взять максимально возможное количество кредитов. В пяти банках костомукшанке удалось получить 3 150 000 рублей. Эти деньги тоже ушли аферистам. После совершения последней операции женщина задумалась о том, что она делает, и обратилась к правоохранителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают, что настоящие работники банка никогда не звонят клиентам с просьбами перевести куда-то деньги. // Фото: unsplash.com