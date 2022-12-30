Часть смертельных ДТП происходит из-за плохих транспортных услуг

За последние два месяца ДТП с участием пассажирского транспорта произошли в десятках регионов России. Как отметили в следкоме РФ, в Сахалинской, Саратовской, Владимирской, Томской, Новосибирской, Астраханской областях, Пермском, Приморском, Ставропольском и Красноярском краях, Башкортостане и других регионах проводятся проверки и расследуются уголовные дела по фактам подобных автопроисшествий.

Так, неделю назад на автодороге Ванино-Советская Гавань в Хабаровском крае пострадали пассажиры автобуса, попавшего в ДТП. Днем ранее на участке трассы в Искитимском районе Новосибирской области произошла автоавария также с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате пятеро детей получили травмы и были доставлены в больницу.

В следкоме России напоминают руководителям транспортных компаний и организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, о необходимости обеспечивать постоянный контроль за состоянием водителей, а также проводить диагностику транспортных средств на наличие нарушений. Водители также должны особо соблюдать скоростной режим, учитывая при этом интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. // Фотоколлаж: sledcom.ru.