Житель Карелии получил удар металлической трубой в лицо

В полицию Кондопоги за нарушение общественного порядка доставили 39-летнего мужчину. Полицейские заметили у него на лице недавно наложенные швы. Горожанин пояснил, что получил травмы от товарища, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый выяснил, что у потерпевшего произошел конфликт во время застолья с 40-летним приятелем. Тот взял металлическую трубу и ударил им оппонента по лицу. Мужчине понадобилась помощь врачей.

По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com