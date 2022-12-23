23 декабря 2022, 13:09
Пятый день в Петрозаводске ищут девочку-подростка
Полиция просит помочь в розыске Валерии Яшкиной
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести Валерию Павловну Яшкину. Девочка живет на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.
Валерия родилась в 2007 году. Из дома она ушла еще 19 декабря в 10:00, с тех пор ее не нашли. Ранее девочка уже неоднократно уходила.
Сейчас ее волосы окрашены в красный, на ней темно-зеленая куртка, черные джинсы и черно-белые кроссовки.
Всех, кто имеет значимые сведения о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 8 953 534 25 72, 8 911 408 08 06. // фото: МВД Карелии