Забитый пассажирами автобус вылетел с дороги в Петрозаводске

В четверг, 22 декабря, в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП с участием автобуса. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, видео публикует dtpptz.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Чапаевского кольца, занесло и выбросило прямо под автобус, ехавший рядом. После столкновения общественный транспорт на большой скорости вылетел в сугроб.

В автобусе ехало много пассажиров - после аварии они покинули салон. По данным источника никто не пострадал. // Фото: скриншот видео dtpptz