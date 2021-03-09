Жительница Карелии через окно увидела мертвого соседа

Инцидент случился накануне 8 марта в Лахденпохье. В 18:25 на пульт городской Единой службы спасения позвонила женщина, проживающая на улице Первомайской.

Она рассказала, что через окно увидела соседа без признаков жизни. Прибывшие городские пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Опасения соседки подтвердились. Мужчина был мертв.

По данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. (фото nsktv.ru)